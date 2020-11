Anzio Nettuno. Fioccano multe per i trasgressori delle norme anticovid

Nella serata, la Polizia unitamente altre forze dell’ordine, ha effettuato un controllo straordinario del territorio, per contrastare il contagio da covid. rispondendo alle situazioni emergenziali, venutasi a creare nelle nostre città, con assembramenti di giovani, in alcune zone di Anzio e Nettuno, è stato effettuato un servizio con l’elevazione di numerose sanzioni, per il mancato uso delle mascherine e la mancanza del distanziamento. E’ chiaro-spiegano gli Agenti- che i controlli continueranno, si ricorda che per il mancato uso della mascherina si va incontro ad una sanzione di euro 400.