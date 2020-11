Anzio Nettuno. Droga e armi, la Polizia arresta due pregiudicati

Una breve ma intensa attività investigativa, posta in essere dagli uomini del commissariato Polizia di Anzio e Nettuno, ha permesso di arrestare due pregiudicati uno di Anzio e uno di Nettuno, per detenzione ai fini di spaccio di cocaina, e la detenzione in concorso di un’arma comune da sparo. durante i servizi effettuati da questo ufficio di polizia, atti al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, fenomeno purtroppo presente nella zona di competenza, gli uomini del commissariato, venivano a conoscenza, che in una zona di Nettuno vi era un traffico anomalo di auto. Da servizi di osservazione si appurava che alcuni personaggi conosciuti alle forze di polizia, erano frequentatori della zona osservata. Di conseguenza si decideva stando le condizioni favorevoli di procedere al fermo di R. M. a bordo della sua autovettura e condotto nella zona di Nettuno, dove durante la perquisizione, veniva rinvenuta sostanza stupefacente per circa 60 grammi, un fucile a pompa e un giubbotto anti proiettile, attrezzatura per il confezionamento e la vendita dello stupefacente.