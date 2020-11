Comune di Nettuno, al via i corsi di salvaguardia ambientale per la Polizia Locale

Il Comune di Nettuno, ha organizzato una serie di quattro incontri di coordinamento e formazione per la Polizia Locale.

Ai partecipanti verranno fornite le capacità, fra le altre, per accertare le violazioni alle disposizioni del Codice dell’Ambiente, ai Regolamenti e alle Ordinanze sindacali in materia di gestione dei rifiuti.

Queste le finalità: Coordinare la Polizia Locale sugli elementi di base, sia giuridici che tecnico-operativi, nella specifica tematica della Gestione dei rifiuti, tenendo conto del precipuo ruolo di.Organo di Vigilanza e di Prevenzione demandato.

Una volta preparati sulle varie discipline gli agenti della Polizia Locale di Nettuno potranno perseguire i reati ambientali commessi nel territorio comunale, anche per quel che riguarda l’abbandono dei rifiuti, piaga che affligge le periferie, e fa spendere cifre notevoli per le bonifiche al Comune e ai cittadini.

Gli incontri si svolgeranno in 4 sessioni della durata di 18 ore. I corsi saranno tenuti da consulenti esterni esperti dei vari settori:

Docente: ing. Nicola G.GRILLO

Consulente Ambientale

La Gestione operativa dei rifiuti

Introduzione e definizioni utili e necessarie

ü Il quadro normativo nazionale ed Europeo in materia di gestione dei rifiuti

– Individuazione ed analisi delle principali norme nazionale, regionali e comunali vigenti

Classificazione, Caratterizzazione e Catalogazione dei rifiuti

Le Autorizzazioni e le iscrizioni necessarie per la corretta gestione dei rifiuti in tutte le fasi previste

– Gli Enti competenti al loro o rilascio (Regione, Città metropolitana, Comune, Albo Gestori

Ambientali, ecc.), I contenuti essenziali delle autorizzazioni e delle iscrizioni

ü La gestione operativa dei rifiuti

– Deposito temporaneo, Messa in riserva, Deposito preliminare

– Trasbordo, Sosta tecnica e area di Trasferenza

– La tracciabilità dei rifiuti (Formulario di identificazione dei rifiuti, Registro di carico e scarico, MUD)

Docente:

ing. Francesco GIRARDI

Ingegnere Ambientale,

Presidente Azienda.Speciale Ambiente

(ASA) S.p.A. del.Comune di Tivoli

Vigilanza e controllo sul territorio e limiti di intervento

Il presidio del territorio: utilità, significati e tecnologie

Come e cosa controllare, l’ispezione del sacchetto di rifiuti.

Le esperienze maturate in campo

Conferimento dei rifiuti fuori dall’orario e/o dai giorni stabiliti, conferimento

indifferenziato dei rifiuti

monitoraggio dell’abbandono rifiuti: tra tecnologia e privacy

Contenuti di un Regolamento comunale

le sanzioni: utenze domestiche e attività commerciali

Docente

Nello CESARINI

FPL.Polizia Locale di Roma Capitale

I Controlli operativi: Esperienze a confronto

I reati e gli illeciti amministrativi in materia ambientale (D.Lgs. 152/06 e Legge 689/1981);

Differenza fra abbandono, deposito incontrollato, discarica abusiva;

L’accesso alla proprietà privata per l’accertamento degli illeciti amministrativi

Il procedimento sanzionatorio amministrativo: prescrizione, diffida, sequestro preventivo o probatorio, denuncia.

L’accertamento e le sanzioni principali

Esempi di illeciti ambientali sul territorio