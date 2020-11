Anzio, lavori in corso per la valorizzazione della storica Via Paolini

La posa in opera, lungo Via Paolini, di una parte della meravigliosa pavimentazione in porfido, alta 9 cm, in questi giorni domina la scena della storica via anziate, che collega la Stazione Ferroviaria con il centro cittadino.

L’importante intervento, pianificato dall’amministrazione comunale, prevede la realizzazione dei nuovi marciapiedi, con circa 2.800 mq di pregiato porfido, dell’arredo urbano e del nuovo manto stradale.

“Con queste opere, che si aggiungono agli interventi in corso per la riqualificazione dei quartieri e per la manutenzione straordinaria delle scuole, delle strade, della segnaletica, delle condotte e della pubblica illuminazione, – afferma il Sindaco, Candido De Angelis – riscopriamo l’orgoglio di essere cittadini di Anzio. A breve sarà ultimato anche l’intervento per la riorganizzazione del centro storico, con il ritorno di parte dei banchi del mercato settimanale”.

“Lungo Via Paolini, prima della posa in opera del nuova pavimentazione, – comunica il Vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Danilo Fontana – è stata realizzata una soletta armata in calcestruzzo, alta 10 cm, in classe di resistenza Rck 15. Stiamo lavorando per ultimare l’opera entro la prossima primavera, mentre, entro l’estate, puntiamo a completare i lavori per la nuova Riviera Mallozzi”.