Anzio. 16enne per difendere la madre accoltella il padre, arrestato

Anzio. Per difendere la madre accoltella il padre. E’ quanto accaduto ad Anzio: un giovane di 16 anni è stato arrestato dai carabinieri. Il ragazzo – primo di tre figli – studente, incensurato, ha colpito il padre all’addome per due volte. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno soccorso il ferito trasferendolo all’ospedale Riuniti di Anzio. Ha subito l’asportazione della milza. Secondo una prima ricostruzione fatta dai carabinieri il 16enne nel tentativo di difendere la madre era stato spinto addosso ad una porta in vetro dal padre. Il minorenne ha reagito afferrando il coltello da cucina e scagliandosi contro il genitore. Il 16enne ora è accusato di tentato omicidio, è stato trasferito presso il centro di Prima Accoglienza di Roma.