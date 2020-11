La Straordinaria Storia di Lavinio in un documentario

La storia di Lavinio è quella, rarissima, di un centro abitato italiano nato direttamente sul bosco che, dopo la fine dell’Impero romano, per secoli aveva ricoperto il territorio, riportandolo alle condizioni originarie. Il documentario dell’Istituto Luce del 1947, che inseriamo in parte nel nostro filmato, dimostra che la moderna Lavinio ha un’origine ben precisa; noi ci siamo incaricati di ricostruirne gli antecedenti attraverso immagini e filmati d’epoca, grazie ai quali speriamo di aver messo a disposizione degli interessati gli elementi che a nostro parere giustificano ampiamente l’aggettivo di “straordinaria”, mai usato a proposito come nel nostro caso.