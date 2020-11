Nessuna iniziativa ad Anzio nella giornata contro la violenza sulle donne

Dal comune di Anzio poca attenzione e poco impegno nel celebrare la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Nel comune neroniano nessuna iniziativa, né in presenza né online e nessun allestimento, anche simbolico, per ricordare le centinaia di donne vittime di violenze (anche nel territorio), se non uccise, che si registrano ogni anno nel nostro paese.

Solo uno striminzito comunicato su Facebook che denota la scarsa attenzione dedicata al tema: La Città di Anzio aderisce alla Giornata Mondiale contro la violenza sulle Donne, indetta dall’ONU per sensibilizzare l’opinione pubblica su una delle più gravi violazioni dei diritti umani, ancora molto diffusa.

Oggi è una data importante per il Movimento Internazionale delle Donne, scelta in onore delle sorelle Mirabal, attiviste della Repubblica Dominicana uccise, il 25 novembre 1961, per la loro opposizione al regime dittatoriale.

“Anzio non dimentica, i valori della memoria custoditi e trasmessi ai giovani, per un futuro di Pace”.

Anzio, 25 novembre 2020