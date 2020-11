Regione Lazio. Al via la settimana contro la violenza sulle donne 23-27 novembre

NASCE LA NEWSLETTER “DALLA PARTE DELLE DONNE”

Nasce la newsletter #dallapartedelledonne, uno spazio virtuale dedicato ai temi della parità di genere, dell’empowerment femminile e del contrasto alla violenza maschile.

Un nuovo strumento per informare le cittadine e i cittadini del Lazio delle iniziative promosse dalla Regione Lazio per riconoscere, riaffermare e rilanciare il protagonismo delle donne nella nostra società. Informazioni utili, avvisi pubblici, servizi, progetti, attività, contributi economici, eventi, appuntamenti, interviste.

25 NOVEMBRE: GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA MASCHILE SULLE DONNE

La Regione Lazio celebra la “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza maschile contro le donne”. Il 25 novembre è per tutte e tutti un appuntamento dal grande valore simbolico. Un giorno per ricordare, per raccontare i risultati concreti del nostro impegno e per darci nuovi obiettivi in un percorso che ci vede impegnati tutto l’anno. Un ricco calendario di appuntamenti dal 23 al 27 novembre a cui sarà possibile partecipare da remoto.

RIPARTE PROGETTO PER LE SCUOLE “IO NON ODIO”

Riparte il progetto speciale rivolto alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado promosso dalla Regione Lazio – Assessorato al Turismo e Pari Opportunità, insieme con l’Assessorato al Lavoro e nuovi diritti, Formazione, Scuola e Diritto allo Studio universitario. Incontri rivolti ai docenti, masterclass con artisti e personalità del mondo della Cultura e dello Spettacolo, laboratori e momenti di approfondimento per comprendere il fenomeno dell’odio in tutte le sue diverse sfaccettature. Primo appuntamento il 24 novembre. Sul palco, presentati dai TLON (Maura Gangitano e Andrea Colamedici): Milena Monteiro Duarte, sorella di Willy, Lorenzo Baglioni, Irene Facheris, Emanuela Fanelli, Elena Favilli, Chiara Francini, Cathy La Torre, Giacomo Mazzariol, Stefano Cipani, Nicole Rossi, e Paolo Ruffini.

PREMIO DONATELLA COLASANTI E ROSARIA LOPEZ

Riparte il Premio “Donatella Colasanti e Rosaria Lopez”, istituito in memoria delle due ragazze inermi vittime dell’orrendo stupro avvenuto a San Felice Circeo il 1° ottobre 1975. Il premio si rivolge alle scuole del Lazio di ogni ordine e grado e fa parte delle iniziative rivolte ai più giovani per prevenire la violenza maschile contro le donne. In palio un voucher da 5.000 euro.

“CON MARIA. IN CAMMINO CON L’ARTE, LA BELLEZZA E LA CULTURA NEL LAZIO”

Terza tappa del progetto speciale “Con Maria, in cammino con l’Arte, la Bellezza e la Cultura nel Lazio”. “Con Maria, in cammino con l’Arte, la Bellezza e la Cultura nel Lazio” è un progetto che mette in relazione tre percorsi: il primo di tipo spirituale, sulle tracce della Madonna nel Lazio; il secondo sulla parità di genere e sul ruolo delle donne nella società; e infine un terzo sulla salute delle donne. Prossimo appuntamento venerdì 27 novembre disponibile in diretta sui canali social di Regione Lazio e LazioInnova. Ospiti d’eccezione. Presenta Serena Dandini.