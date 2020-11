Aprilia. Caso di positività rilevato all’Anagrafe, sospeso l’accesso ai cittadini

Caso di positività rilevato all’Anagrafe. Sospeso nei prossimi giorni accesso a Servizi Demografici

Nella giornata di oggi, un caso di positività è stato registrato tra i dipendenti dell’Anagrafe del Comune di Aprilia. Le autorità sanitarie, seguendo i protocolli previsti in casi come questo, hanno posto tutti i colleghi della persona contagiata dal Coronavirus in isolamento preventivo, mentre l’Amministrazione comunale ha subito disposto la sanificazione dei locali.

Il Comune di Aprilia informa che nei prossimi giorni e fino a diversa comunicazione, l’accesso dei cittadini agli uffici dei Servizi Demografici è sospeso. Chi aveva appuntamento sarà contattato, una volta ripristinato il normale funzionamento degli uffici, per concordare una nuova data.