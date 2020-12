Anzio. Sicurezza Lavoratori Conad: interrogazione della Senatrice De Petris ai Ministri del Lavoro e Politiche sociali

La Senatrice di SI-LEU Loredana De Petris ha presentato una interrogazione a risposta scritta sulla questione riguardante la sicurezza dei lavoratori del supermercato Gespac a marchio Conad del centro commerciale Lo Zodiaco

Il Testo dell’interrogazione

Atto n. 4-04482

Pubblicato il 25 novembre 2020, nella seduta n. 277

DE PETRIS – Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute. –

Premesso che:

Nelle ultime settimane sono giunte molte denunce su una grave situazione di irregolarità venutasi a creare presso il punto vendita Gespac a marchio CONAD, sito nel centro commerciale “Lo Zodiaco” ad Anzio;

sindacati e lavoratori hanno segnalato infatti condizioni di rischio per la salute e la sicurezza, tra cui: mancata costituzione del comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione delle misure di contrasto al contenimento del virus COVID-19; mancata elaborazione di disposizioni sulle modalità di contingentamento dei clienti nel punto vendita; errato calcolo delle persone che possono essere presenti nel punto vendita, compresi i lavoratori; mancata consegna dei DPI per la pulizia degli ambienti di lavoro; sussistenza di un rischio igienico negli ambienti adibiti a spogliatoio, armadietti, bagni, magazzino, merci;

risulta, inoltre, che i dipendenti si trovino costretti a lavorare con dispositivi che portano personalmente da casa e che coloro che ne rivendicano la fornitura vengano redarguiti e puniti con turni massacranti;

inoltre, in un comunicato del sindacato UIL-TUCS di Latina si legge che in alcune fasce della giornata i lavoratori si siano trovati costretti a contingentare autonomamente i clienti oltre ad invitarli ad alzare la mascherina, e che, in conseguenza di tali richiami, il direttore del supermercato avrebbe intimato ai lavoratori di non far rispettare le norme di sicurezza emanate dal Governo, al fine di non perdere clientela. Sembra inoltre che anche la richiesta di posizionare alla barriera casse i dispositivi di sicurezza sia stata del tutto ignorata;

è davvero impensabile che, nel contesto attuale di pandemia, alcuni datori di lavoro si dimostrino così irresponsabili verso banali direttive, volte a salvaguardare la salute del pubblico e dei dipendenti;

è necessario che vengano attivati quanto prima i controlli ispettivi salute e sicurezza per la mancata applicazione del protocollo di regolamentazione sulle misure per il contrasto ed il contenimento negli ambienti di lavoro;

attualmente i lavoratori del CONAD del centro commerciale “Lo Zodiaco” di Anzio risultano in stato di agitazione,

si chiede di sapere quali iniziative intendano intraprendere i Ministri in indirizzo, per quanto di loro competenza, al fine di verificare la situazione nel punto vendita, assicurando il rispetto delle norme anti COVID, al fine di tutelare la salute di lavoratori e clienti.