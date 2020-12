Anzio. Lite per i carrelli della spesa, ferito gravemente un uomo

L’emergenza che stiamo vivendo non blocca purtroppo la commissione di reati. Nel pomeriggio di ieri la volante del Commissariato Polizia di Anzio e Nettuno, è stata inviata presso il parcheggio del supermercato Eurospin vicino al Centro Anteo di Anzio, dove era stata segnalata una lite violenta. Giunti prontamente sul posto, gli agenti trovavano riverso a terra in una pozza di sangue un uomo con una grossa ferita al collo, a pochi metri di distanza un altro uomo di colore che cercava di allontanarsi. Prontamente unitamente al personale del 118 inviato sul posto, prestavano soccorso al ferito, contestualmente senza indugio si mettevano sulle tracce dell’uomo allontanatosi velocemente, lo stesso veniva raggiunto. In mano aveva una bottiglia rotta sporca di sangue. Invitato a posarla a terra, veniva ammanettato e messo in auto. Dopo gli accertamenti e la breve indagine posta in essere dal sottufficiale di turno, lo stesso un cittadino nigeriano di 25 anni, veniva tratto in arresto per tentato omicidio. Il ferito un cittadino italiano di 33 anni, dopo essere stato portato al pronto soccorso gli sono stati messi 50 punti di sutura per le ferite riportate al collo, al volto e sul torace. Successivamente sottoposto ad ulteriori visite. L’uomo è da ritenersi fortunato in quanto il colpo a sfiorato organi vitali per pochi millimetri. La lite è scaturita per futili motivi nell’ambito della contesa per la sistemazione dei carrelli della spesa attività dalla quale racimolare qualche euro.