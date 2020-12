Anzio, riapre l’Ufficio Anagrafe per le sole carte di identità

In relazione alla situazione sanitaria covid-19, che ha interessato la struttura dei Servizi Demografici del Comune di Anzio, si comunica che l’Amministrazione ha provveduto alla riapertura dell’Ufficio Anagrafe per le sole carte d’identità, con un addetto in servizio, dell’Ufficio Messi e dell’Ufficio Stato Civile; l’Ufficio Protocollo, al momento, rimane chiuso al pubblico con un addetto in smart working, per la gestione della corrispondenza.

Per informazioni, servizi e corrispondenza:

06984991