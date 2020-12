“Tuo figlio sempre”, webinar formativo gratuito il 10 dicembre

“Tuo figlio sempre”. Il 10 dicembre si terrà il webinar formativo gratuito, a posti limitati,

rivolto ad aavvocati, psicologi, assistenti sociali ed educatori.

“Il progetto “Tuo figlio sempre” si dirama in diverse attività – spiegano dall’associazione Con_tatto che promuove l’iniziativa – rivolte a protagonisti diversi, ma ognuna di esse ruota attorno lo stesso cardine: la diffusione della Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori e il benessere di bambini e adolescenti coinvolti.

A tal fine il webinar formativo, pensato per i vari professionisti a vario titolo, vuole promuovere una maggiore consapevolezza delle difficoltà connesse con la separazione, ancor di più se conflittuali, e dei bisogni dei minori. Aiutarvi ad osservare bambini e adolescenti riconoscendone le proprie specificità evolutive e le proprie esigenze, speriamo avrà un elevato e benefico impatto su di essi”.

Per info e prenotazioni 392 433 72 48

📩 associazionecon.tatto2012@gmail.com