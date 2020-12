Sandalo, un video denuncia “il sottopasso della vergogna”

“Il sottopasso della vergogna nazionale”. Titola così il video di denuncia pubblicato sulla pagina Facebook di Libera Nettuno che sta facendo scalpore – già 24mila visualizzazioni e oltre 150 condivisioni in poche ore – e sta sollevando gli animi in merito a una questione aperta ormai da troppo tempo. I lavori per la realizzazione di un sottopasso nel quartiere di Sandalo, nel comune di Nettuno, sono iniziati più di tre anni e non sono mai stati portati a conclusione, causando disagi a non finire ai residenti e ai commercianti della zona. Senza contare il recente allagamento causato dal maltempo di questi giorni. “1121 giorni di chiusura, tre festività natalizie di disagi – si legge nel post di Libera Nettuno che augura ironicamente, agli amministratori, un Buon Natale con tanto di canzone ripresa dai video di presentazione delle nuove spettacolari luminarie di Nettuno. “Un augurio speciale a tutti quei pavidi amministratori incapaci di indossare la fascia tricolore e di mettere la propria faccia per denunciare il degrado amministrativo nelle sedi opportune e lo sperpero dei soldi pubblici a danno della popolazione”.

