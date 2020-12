Nettuno. L’opposizione: La Giunta modifica la delibera fondi aiuti covid, avevamo ragione noi!

Riceviamo e pubblichiamo

“Ora basta! L’Assessora ai Servizi Sociali Maddalena Noce si deve dimettere! Lo chiediamo a gran voce e senza giri di parole.

Non sono bastate infatti tutte le recenti questioni sulle quali l’abbiamo pubblicamente sbugiardata a farla desistere.

Dai soldi tolti al trasporto disabili ai fondi regionali per le disabilità gravissime, che l’assessora ha millantato come comunali.

Giusto per fare un paio di esempi recenti.

Ieri infatti la Noce ha toccato davvero il fondo.

A seguito del nostro comunicato circa la delibera di giunta che esprimeva la volontà del Comune di utilizzare carte di credito per gli aiuti, che sarebbero costate migliaia di euro alla città, la giunta, sentendosi alle strette, ha modificato in fretta e furia la delibera incriminata inserendo la nostra proposta che ha visto la Bcc di Nettuno garantire (meritoriamente) lo stesso servizio a costo zero per i cittadini.

Ebbene che fa l’assessora Maddalena Noce? Riesce a dire, tramite un comunicato istituzionale, che questa soluzione è quella che avrebbe sempre voluto attuare…

Delle due l’una. O l’assessora non sa interpretare la delibera che ha proposto e votato in giunta, per poi rimangiarsela, e già sarebbe una cosa sconvolgente, oppure mente sapendo di mentire e sarebbe persino peggio…

Le chiediamo infatti assessora Noce, come mai portare una delibera e poi modificarla, se questa era la sua volontà fin dal primo momento?

Suvvia ma chi pensa di prendere in giro? L’abbiamo smascherata davanti a tutta la città!

La verità dimostrata è che purtroppo nonostante le nostre ripetute raccomandazioni, lei, con arroganza, ha tirato dritto, rischiando di creare un danno da migliaia di euro ai nostri concittadini più in difficoltà. Tutto questo senza alcun senso di responsabilità!

Bene hanno fatto gli assessori che ieri l’hanno commissariata e l’hanno obbligata a modificare la delibera che noi abbiamo additato e che sarebbe “costata” a lei ed a chi l’aveva votata in giunta migliaia di euro dalle proprie tasche come “danno erariale”.

Ora però basta, si dimetta, non faccia la vittima, non dica in giro di sentirsi perseguitata da quei cattivi dell’opposizione e non utilizzi i canali istituzionali per fare polemica politica. Non seguiti a fare danni alla nostra città, restituisca a Nettuno la delega ai servizi sociali che necessita una persona all’altezza del ruolo. Certo, ormai, non possiamo più attenderci un intervento del sindaco Coppola che giorno dopo giorno dimostra con la sua azione, o meglio col suo complice immobilismo, di pensarla come lei assessora Noce, incensandola senza motivi e difendendola senza avere il minimo appiglio, ma possiamo solo augurarci (senza molte speranze) un minimo scatto di orgoglio…

Speriamo che Nettuno non lasci davvero indietro nessuno in questi momenti terribili ma pensiamo che ciò potrà accadere solo liberandosi al più presto di voi…

Un ultimo passaggio lo vogliamo infine dedicare al punto del comunicato in cui l’assessora Noce dice che in comune ci sono dirigenti che lavorano giorno e notte (ben retribuiti per farlo aggiungiamo noi)… beh, se neanche queste persone rammentano le mozioni votate in consiglio con il rischio, che senza il nostro intervento, migliaia di euro in meno sarebbero arrivati ai nostri concittadini più in difficoltà, sarebbe meglio che queste persone riacquistino i normali ritmi di lavoro e stacchino un po’. Alla luce di tutto, suggeriamo vivamente un po’ di riposo che non potrà che fare bene…”

Roberto Alicandri

Marco Federici

Waldemaro Marchiafava

Antonio Taurelli