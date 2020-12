Continua a far danni il mare sulla costa di Ponente ad Anzio. Questa volta le forti mareggiate, che nei giorni scorsi hanno imperversato sul litorale, hanno di fatto portato via il cantiere aperto per rifare il muro di contenimento crollato tempo fa. E fatto crollare la falesia appena superato il quartiere di Anzio colonia davanti l’istituto delle suore Mercedarie. Una situazione che richiede interventi immediati da parte delle istituzioni competenti.