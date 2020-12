AGGIORNAMENTO CASI CORONAVIRUS

Continua a salire il numero delle vittime del Coronavirus a Nettuno. Sono venuti a mancare un uomo di 87 anni e un uomo di 79 anni. In totale dall’inizio della pandemia le vittime registrate sono 25. “Queste notizie sono un dolore continuo che strazia il cuore di tutti noi – dichiara il Sindaco Alessandro Coppola – Alle famiglie vanno le mie più sentite condoglianze. Per rispetto di chi ha perso la vita e per tutti i nostri concittadini che soffrono per la perdita di una persona cara, tutti noi dobbiamo impegnarci a fare il nostro dovere per porre al più presto fine a questa pandemia rispettando le regole sanitarie vigenti, indossando sempre la mascherina e mantenendo la distanza di sicurezza. Anche a Natale dovremmo fare dei sacrifici, ma sarà nulla in confronto a chi soffrirà per una sedia vuota a tavola, non solo in questi giorni di festa, ma anche nel resto dell’anno”.

I nuovi casi di coronavirus registrati a Nettuno sono cinque, tutti posti in isolamento domiciliare. Gli attualmente positivi sono 384 di cui 16 ospedalizzati.

