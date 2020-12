L’Istituto Tecnico Statale Economico e Tecnologico “Emanuela Loi” di Nettuno inaugura in questi giorni i percorsi informativi/ gli Open Day rivolti alle famiglie e ai ragazzi che in quest’anno scolastico stanno frequentando la terza media. In questi tempi difficili è molto importante, per ogni famiglia, riflettere sulla scelta del percorso di studio nella scuola superiore

L’Istituto Tecnico Statale Economico e Tecnologico “Emanuela Loi” è l’unico Istituto di Anzio e Nettuno che riunisce in un’unica sede il Polo Economico, Turistico, Tecnologico Ambientale, i corsi di grafica e Comunicazione, Costruzioni Ambiente e territorio tutti percorsi di formazione per settori a forte richiesta nel mondo del lavoro. La “LOI” è l’unico istituto superiore del territorio ad aver attivato, nell’anno scolastico corrente, l’indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing per la Gestione e il Management Sportivo, rivolto a chi ha interesse per le materie economiche e giuridiche, ama lo sport e desidera praticarlo, conciliando così agonismo e studio. Il percorso di studi prevede l’approfondimento delle scienze motorie e la pratica di più discipline sportive all’interno del quadro culturale proprio del corso di A.F.M.

Ma oltre ai diversi percorsi che possiamo offrire, la mission dell’istituto punta a percorsi didattici e di apprendimento che coinvolgono gli alunni attraverso un approccio che tiene conto degli aspetti sociali ed emotivi, oltre che intellettivi, mettiamo in atto il dato scientifico che conferma che le conoscenze risultano efficaci e persistenti solo se vengono proposte in modo che chi apprende ne sia coinvolto in prima persona. Per il successo di una buona formazione noi crediamo fortemente nel learning by doing, puntiamo a sviluppare le potenzialità di ciascun alunno utilizzando le conoscenze come pretesto per scoprire se stessi . Le domande d’iscrizione online saranno accessibili dal 4 al 25 Gennaio 2021. Gli open day si svolgeranno secondo gli accordi con gli Istituti comprensivi in modalità telematica ed in presenza, la possibilità di visitare la scuola e conoscere i nostri spazi dovrà tenere conto dell’andamento pandemia, tuttavia già da adesso è possibile effettuare un piccolo tour virtuale dell’Istituto attraverso il seguente link:

https://www.youtube.com/watch?v=lnlZYfcS3jo&feature=youtu.be