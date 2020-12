Anzio. Rattoppi di Natale a via Aldobrandini, di nuovo una perdita di acqua

Mesi e mesi di lavori di Acqualatina per rifare tutte le condotte fognarie e per quelle dell’acqua potabile, mesi e mesi la strada chiusa, tanti disagi per i cittadini di Anzio e per la viabilità.

Ma alla luce della copiosa perdita di acqua che fuoriesce in queste ore lungo la strada è sotto gli occhi di tutti che i lavori non siano stati eseguiti nel migliore dei modi. Ora la strada e l’asfalto dovranno essere rotti di nuovo.

Uno perdita per le casse del gestore della rete idrica, uno sperpero di soldi dei cittadini.