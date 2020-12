“Un Natale dell’altro mondo”, al centro commerciale Zodiaco arriva il Concorso a premi

Come ogni Natale, il nostro Centro Commerciale ha riservato anche quest’anno una gradita sorpresa ai suoi clienti, omaggiandoli del fantastico Concorso a premi “Un Natale dell’altro mondo”.

A conclusione di un anno che certamente verrà ricordato sui libri di storia, volevamo portare una nota positiva, per questo abbiamo aderito a questo Concorso nazionale, partito lo scorso 4 dicembre e che terminerà il 28 febbraio 2021, che darà la possibilità di vincere tanti ed importanti premi, tra cui Lancia Ypsilon Hybrid, scooter Piaggio, prodotti Apple, buoni spesa e molto altro!

Partecipare è semplicissimo, basta seguire alcune precise indicazioni:

– Scaricare l’APP del Centro (APP Zodiaco) e registrarsi; – Venire al Centro e aprire l’APP, nella sezione del Concorso, per cumulare immediatamente 1 punto; – Fotografare lo scontrino fiscale rilasciato da uno dei negozi del Centro e caricarlo, sempre nella sezione Concorso, all’interno del relativo negozio di cui troverete il marchio; (1 punto = 1€ – arrotondato per difetto: 1,99€ = 1 punto); – I punti relativi agli scontrini verranno accreditati entro 10 giorni dal caricamento delle foto sull’App. – Dal 1° febbraio al 31 marzo i clienti dovranno scegliere l’estrazione del quale premio al vogliono partecipare. Ad esempio: se il cliente ha accumulato 500 punti può decidere di partecipare 1 volta all’estrazione del premio da 500 punti che preferisce, oppure 2 volte all’estrazione di un premio da 250 punti.

Per leggere l’intero regolamento basterà visita il sito: www.centrozodiaco.it