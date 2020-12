Il territorio comunale di Anzio, dal centro cittadino a Lido dei Pini, passando per Anzio Colonia e Lavinio, con la meravigliosa stella cometa, il suggestivo albero di Natale in Piazza Pia e le numerose installazioni creative, nelle vicinanze delle attività commerciali, è stato oggetto del progetto di illuminazione artistica, varato dall’Amministrazione De Angelis, quale luce di speranza verso tutte le famiglie del territorio, con l’auspicio di voltare pagina rispetto ad un anno drammatico a causa della pandemia.

“In questi giorni, nonostante il maltempo, – afferma l’Assessore alle attività produttive, turismo e spettacolo, Valentina Salsedo – abbiamo lavorato senza sosta per raggiungere, con le luminarie, le rotatorie cittadine, i quartieri, le zone commerciali, con l’augurio di un futuro migliore per tutte le famiglie di Anzio. Dall’8 dicembre, come da tradizione, sono stati accesi gli alberi di Natale sul territorio ed è stata attivata la filodiffusione, con musiche natalizie, al centro cittadino”.