Efficientamento energetico: convertite a led anche via Partenope, via Genova e lungomare Sirene

“Con la conversione a led di Via Partenope, di Via Genova, del Lungomare delle Sirene, insieme al parcheggio, circa il 98% del territorio comunale di Anzio vanta una migliore qualità della luce e soprattutto una notevole riduzione dell’inquinamento luminoso, con un consistente risparmio energetico. Con la svolta green della pubblica illuminazione, coordinata dall’Ufficio dell’Ente ed attuata da Engie, sono stati convertiti a led circa 7.500 pali della luce, con migliaia di interventi tecnici eseguiti su tutto il territorio comunale”.

Lo comunica il Vicesindaco di Anzio, con delega ai lavori pubblici, Danilo Fontana, in riferimento all’enorme lavoro svolto per l’efficientamento energetico e per il potenziamento della pubblica illuminazione cittadina.

“In vista della stagione estiva 2021, – conclude il Vicesindaco Fontana – stiamo lavorando ad un ambizioso progetto di illuminazione artistica per la valorizzazione dell’area storica della Villa di Nerone”.

L’Amministrazione Comunale, tramite un qualificato team interno di lavoro ed un moderno sistema informatico, tutti i giorni verifica l’espletamento del servizio di Engie e la tempestività degli interventi effettuati, in base alle segnalazioni dei cittadini.

Numeri verdi Engie, pubblica illuminazione, attivi h24, sette giorni su sette, 800 89 45 20 e 800 45 44 64.

Ufficio Tecnico Comunale pubblica illuminazione, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 14.00; il martedì e giovedì anche dalle 15.00 alle 18.00. Tel. 06 98499444 – 06 98499443.