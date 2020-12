Coronavirus, consegnati alle scuole di Anzio tutti gli arredi acquistati con i fondi europei

Sono stati tutti consegnati, alla fine di novembre, gli arredi scolastici acquistati con la partecipazione del Comune di Anzio all’Avviso Pubblico del MIUR di giugno. Con la delibera della Giunta approvata la scorsa estate, era stato stabilito l’acquisto di oltre 700 banchi monoposto regolabili, di 430 sedie regolabili per le scuole primarie e secondarie, di 480 banchi monoposto e di oltre 200 sedie per le scuole dell’infanzia di tutti e cinque gli Istituti Comprensivi che avevano richiesto, nel mese di luglio, i nuovi arredi per favorire la ripresa in sicurezza dell’anno scolastico.

“E’ stato raggiunto un obiettivo importante per il rinnovo delle nostre scuole, – afferma l’Assessore alle politiche della scuola, Gabriella Di Fraia – con la fornitura di 1.200 nuovi banchi e di 640 sedie, oltre ai nuovi armadi ed alle nuove lavagne. Gli arredi acquistati dal Comune, con il finanziamento del PON- FERSR 2014/2020, hanno contribuito a rendere le aule più sicure ed accoglienti, garantendo il necessario distanziamento degli alunni, in questo momento così particolare per la nostra scuola”.

Per le scuole primarie sono stati acquistati banchi e sedie regolabili, che potranno così essere adeguati alle esigenze future di ogni Istituto Comprensivo, in modo da favorire l’impiego duraturo degli arredi.