Feste in zona rossa: divieti, chiusure. La mappa dei giorni

L’Italia per le feste di Natale sarà rossa dal 24 dicembre fino al 6 gennaio: un lockdown a singhiozzo tra dieci giorni ‘rossi’, solo quelli i festivi e prefestivi, e quattro di colore ‘arancione’. E’ abbastanza chiaro cosa disposto dal nuovo decreto di Natale: bisogna restare a casa. E dunque è vietato spostarsi tranne che non ci siano motivi di lavoro, salute, necessità e tra questi rientra l’assistenza ad una persona non autosufficiente per la quale si potrà muovere una sola persona con eventuali figli minorenni.