Albano. Italia Viva: Grazie al piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche, Albano sarà una città più europea

“Esprimiamo la nostra soddisfazione per l’approvazione da parte della Giunta comunale della proposta per la definizione del piano cittadino per l’abbattimento delle barriere architettoniche (PEBA). Un tema, quello dell’accessibilità, a cui teniamo molto, non solo per la dovuta attenzione al mondo delle disabilità, ma perché da il segno di una visione complessiva di città, inclusiva, sostenibile e moderna. Ringraziamo per questo il Vice Sindaco e Assessore ai Lavori Pubblici Luca Andreassi, insieme al Sindaco Massimiliano Borelli, per avere posto l’accessibilità tra i primi provvedimenti affrontati in questa consiliatura appena iniziata. ‘Dopo l’unanime approvazione di un Ordine del Giorno in Consiglio Comunale, questo provvedimento non dà solo un indirizzo politico ma individua anche un primo budget di spesa, così da passare subito alla fase operativa al fine di rendere Albano una città sempre più fruibile da tutti”. Lo dichiarano in una nota Andrea Titti e Danila Tioli, Coordinatori di Italia Viva di Albano Laziale.