Nettuno, sospeso il mercato settimanale il 24 e 31 dicembre

Con l’ordinanza sindacale n. 36 del 22 dicembre 2020 è stata disposta la sospensione del mercato settimanale nelle giornate del 24 dicembre 2020 e 31 dicembre 2020, per le quali il Decreto Legge n.172/2020 ha disposto la “zona rossa” su tutto il territorio nazionale vietando ogni spostamento anche all’interno dei territorio comunali salvo che per comprovate esigenze lavorative o di necessità . “Oggi più che mai – dichiara il Sindaco Alessandro Coppola – dobbiamo essere responsabili e fare la nostra parte nella lotta al Coronavirus. Questo provvedimento è stato adottato al fine di evitare ogni tipo di assembramento viste anche le giornate di festa che ci accingiamo ad affrontare. Serve fare dei sacrifici per riuscire a tornare al più presto alla normalità”.