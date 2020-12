Valorizzazione delle eccellenze, seconda edizione per il calendario della Città di Anzio

La meravigliosa Riserva Naturale di Tor Caldara in copertina, con la Torre Saracena ed il limpido mare Bandiera Blu e Bandiera Verde, lo Sbarco e Roger Waters, il Museo Archeologico, le pagine dedicate alla migliore cucina marinara al mondo, con quattro prelibate ricette dei ristoratori anziati, S. Antonio di Padova e la Chiesa Madre, la Villa Imperiale di Nerone, la costa vista dal mare, con una fotografia di straordinaria bellezza, il mese dedicato alle luci ed alle note delle Feste ed un Carlo Verdone bambino, nell’estate del 1955, protagonista a cinque anni sulla spiaggia della Riviera Zanardelli, sono le linee guida delle quattordici imperdibili pagine a colori del Calendario Ufficiale della Città di Anzio 2021, andato in stampa in questi giorni.

“La nostra Città, come tutto il mondo del resto, – scrive il Sindaco, Candido De Angelis, nella presentazione dell’opera – sta faticosamente affrontando l’emergenza sanitaria ed economica, causata da una pandemia che ha cambiato le nostre vite, influendo inevitabilmente sugli indirizzi politici dell’attività amministrativa. Insieme ai consistenti stanziamenti del Comune per sostenere le tante famiglie in difficoltà e le categorie produttive di Anzio, unitamente agli interventi nelle nostre scuole ed al piano delle numerose opere pubbliche, che abbiamo realizzato e programmato sul nostro territorio, nel Bilancio 2021 abbiamo inserito le risorse necessarie per favorire la ripresa della nostra economia cittadina. Dopo il grande successo dell’edizione 2020, nonostante le difficoltà di questo delicato momento storico, – prosegue il Sindaco – abbiamo deciso di proseguire il progetto del Calendario Ufficiale della Città di Anzio, con l’auspicio di tornare presto a sorridere insieme. Ringrazio, per il positivo contributo, i nostri eccellenti chef, i fotografi, i creativi e tutti coloro che hanno collaborato al progetto dell’Amministrazione, ottimamente attuato dall’Ufficio Comunicazione e Promozione Turistica dell’Ente”.

Anche questa seconda edizione del Calendario Ufficiale della Città di Anzio, è uno straordinario reportage, con fotografie mozzafiato, scattate anche dai droni, lungo la costa anziate, con in evidenza i Santi dell’anno, le fasi lunari, i giorni festivi, le ricorrenze del 22 gennaio (Lo Sbarco di Anzio), del 13 giugno (S. Antonio di Padova, Santo Patrono di Anzio) e le ricette esclusive dei ristoratori.

Il progetto editoriale, promosso dal Sindaco, Candido De Angelis, è stato curato dall’Ufficio Promozione Turistica e Comunicazione Istituzionale del Comune di Anzio, in collaborazione con i ristoratori e con diversi fotoreporter del territorio. Il progetto grafico è stato realizzato dallo Studio Creativo Giovanni Iannozzi e la stampa dalla storica Tipografia Marina.