Aprilia. La Lista Terra esprime soddisfazione per le percentuali della raccolta differenziata: 75.4%

La Lista Terra esprime grande soddisfazione per le percentuali raggiunte della raccolta differenziata ad Aprilia: 75.4% nel 2019.

Un dato molto positivo, indicazione di tre importanti fattori: le scelte giuste intraprese dalla giunta Terra (abolizione sacco nero, divieto di conferire sfalci con rifiuti organici), una sempre grande partecipazione della cittadinanza tutta che ringraziamo e che risponde attivamente ad ogni nuova regola impartita sempre finalizzata al miglioramento del servizio, (tranne purtroppo i casi degli incivili che rovinano l’importante lavoro svolto da tutti ma sono una minoranza) e la dimostrazione che la Progetto Ambiente è una società che lavora in modo impeccabile.

Cogliamo l’occasione per complimentarci e ringraziare i cittadini per quanto fanno e la Progetto Ambiente dall’Amministratore Unico a tutti i dipendenti e gli operatori che quotidianamente operano per rendere questa città pulita.

Essere in vetta alle classifiche dei comuni virtuosi per la raccolta differenziata ci rende orgogliosi e fiduciosi per il futuro. Tra le altre cose si tratta di un servizio che abbiamo gestito e seguito costantemente con l’assessorato preposto che era affidato alla Lista Terra.

Continuare così si può e si deve.

Lista Terra

Michela Biolcati Rinaldi

Mariana Iulian