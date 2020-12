Inizia il V-day: primi tre vaccinati allo Spallanzani

Ieri l’arrivo delle 9.750 dosi di vaccino Pfizer-Biontech provenienti dal Belgio. Le prime dosi alle 7.20 sono state somministrate alla direttrice del laboratorio di Virologia sell’Inmi Maria Rosaria Capobianchi, all’infermiera Claudia Alivernini e all’operatore sociosanitario Omar Altobelli.

Inizia il personale sanitario e gli ospiti delle residenze per anziani. Poi sarà la volta degli over 80 e poi gli over 60 e delle persone fragili.

Una giornata storica che è solo l’inizio di un lungo cammino che ci porterà alla sconfitta del virus. Ma non bisogna abbassare la guardia, il rischio resta alto fino a che non si sarà aggiunta l’immunità di gregge.

Nella foto Claudia Alivernini, infermiera romana di 29 anni, volto simbolo del personale sanitario in prima linea da mesi nella battaglia contro il coronavirus è stata la prima ad essere vaccinata.