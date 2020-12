Anzio e la pesca, il libro di Andrea Mingiacchi per riscoprire le tradizioni

Nuova iniziativa editoriale per l’Associazione Culturale 00042 che proprio in questi giorni, dopo testi come I detti di Anzio, I racconti di nonno Ciro, e Le ricette dei nonni, ha lanciato in questi giorni una nuova pubblicazione finalizzata alla valorizzazione del nostro territorio: Anzio e la pesca di Andrea Mingiacchi. Il libro racchiude in 140 pagine a colori i diversi aspetti quotidiani e storici del comparto della pesca ad Anzio.

Il libro, come scrivono nelle prefazioni il Sindaco di Anzio Candido De Angelis e l’autore Andrea Mingiacchi è dedicato ai più giovani con l’auspicio che possano trovare e rafforzare in queste pagine il senso di appartenenza ad un territorio ricco di storia e peculiarità.

Anzio e la pesca” è un testo didattico culturale di semplice lettura, pensato in un momento storico in cui il mare e la biodiversità marina sono messi a dura prova dal riscaldamento climatico, dalle microplastiche e dalla pesca intensiva. È stato scritto per non dimenticare quanto dobbiamo a questa risorsa e per ricordarci ogni giorno quanto sia importante per la nostra comunità.

Anzio e la pesca nasce grazie alla collaborazione e l’impegno di tante persone, che hanno speso tempo e risorse per questa causa. Siamo ben felici del positivo riscontro che riceviamo in questi giorni dai lettori, segno che abbiamo lavorato bene, e siamo dispiaciuti di non aver potuto dare una degna presentazione al testo, ma il momento storico che stiamo vivendo non l’ha permesso.

Ringraziamo:

il Sindaco di Anzio Candido De Angelis e il suo staff per la concessione del patrocinio;

la Cooperativa armatori e pescatori La Concordia nella persona di Angelo Grillo, la Fanciulla D’Anzio Società Cooperativa nella persona di Roberto Palomba, Ferramenta Flavia nella persona di Lucio D’Addezio, Giovanni Garzia, Serenella Polverini, Renato Tontini e Alessandro Vaudi per aver contribuito alle spese di stampa;

Bruno Pepe per il progetto grafico;

Tipografia Marina, nelle persone di Andrea e Cristoforo Colella, per la stampa;

Carla Carofei, Simone Squitieri e Umberto Stefanelli per le fotografie realizzate per il progetto;

Vittorio De Leonardis, Edoardo Catinari, Cristiano Di Rosa, Ilaria Fiorella, Ciro Spina, Mauro Spina, Alessandro Tinarelli e Padre Francesco Trani per le collaborazioni ai testi;

Silvia Arena e Elisabetta Civitan per la revisione dei testi;

Roberto Cristadoro, Lorenzo Colantuono e Angelo Grillo per il sostegno morale;

Luigi Crescenzi (Manaide), Carlo Di Fazio, Clemente Marigliani, Maria Rita Massarelli ed Enrico Mingiacchi per la consulenza.

Uno speciale ringraziamento all’Associazione Culturale 00042, che da anni promuove iniziative culturali atte a valorizzare il nostro territorio.

Anzio e la pesca è disponibile presso Edicola Rolando – Piazza Cesare Battisti – Anzio, Edicola Santini – Via Gramsci – Anzio, Edicola Orlandini – Viale Marconi – Anzio Colonia.