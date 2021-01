Regione Lazio, 51 milioni a fondo perduto per sostenere le attività economiche

E’ stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio “Ristoro Lazio Irap per sostenere la liquidità delle micro, piccole e medie attività economiche del Lazio appartenenti a settori particolarmente colpiti dalla crisi dovuta alla pandemia provocata dal Covid-19 e che hanno subito chiusure o limitazioni dell’attività nei mesi scorsi.

Il bando, che è a sportello, è stato aperto lunedì 11 gennaio. È possibile partecipare esclusivamente per via telematica su https://www.regione.lazio.it/ristorolazioirap/

Attivo dalle 10.00 di lunedì 11 gennaio fino alle 10.00 di lunedì 8 febbraio (o fino ad esaurimento risorse).

La domanda potrà essere firmata digitalmente o in modalità olografa.