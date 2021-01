Anzio. Buccolini: Pensieri e riflessioni, in attesa di chiarimenti per le “comuni genti”

Lettera riceviamo e pubblichiamo

Il consigliere comunale di maggioranza Marco Maranesi del Gruppo Autonomo scrive al Sindaco di Anzio Candido De Angelis, al Presidente del Consiglio Comunale Giuseppina Piccolo, agli Assessori, ai Capigruppo Consiliari di Maggioranza, ai Segretari e Coordinatori dei Partiti e liste di Maggioranza.

Parla di un programma amministrativo quasi dimenticato, che viaggia a rilento e con il freno a mano tirato. Vuole un chiarimento politico, il ritorno alla politica con la “P” maiuscola con un confronto sano e corretto. Proprio per queste argomentazioni importanti e fondamentali per la tutela e il rilancio della nostra città richiede l’AZZERAMENTO DELLA GIUNTA, l’apertura formale di una CRISI POLITICA, vuole un Consiglio Comunale che sancirà se sussistono ancora le condizioni di FIDUCIA per il proseguo dell’attività amministrativa. Per tutto questo, è normale che tutti gli appartenenti alla maggioranza non prendano posizione a tale documento?

E’ normale che dopo 3 giorni, la massima carica istituzionale, quale il SINDACO DOTT. CANDIDO DE ANGELIS, non faccia dichiarazioni o non comunichi direttamente ad un suo consigliere di MAGGIORANZA delle valide risposte?

Infine, forse la riflessione più profonda e importante, va fatta sui Consiglieri d’Opposizione. Un Consigliere di Maggioranza chiede l’azzeramento della giunta, chiede un immediato Consiglio Comunale per discutere e valutare una crisi politica, e di tutta risposta arriva cosa? Il nulla, il silenzio più assoluto.

Pare infatti che non ci sia nessuna reazione, cosa che ci lascia veramente basiti. L’opposizione composta da 6 Consiglieri Comunali, non deposita l’immediata richiesta per un Consiglio Comunale urgente, per definire tutte le problematiche esposte dal Consigliere Marco Maranesi? Come da regolamento, basterebbe una richiesta depositata con almeno 5 firme, ma pare, almeno per il momento che non ve ne sia traccia.

Non abbiamo certo dubbi su Lina Giannino, come siamo ben propensi a credere del massimo interessamento di Luca Brignone, ma tutti gli altri? I Consiglieri Rita Pollastrini, Mariateresa Russo, Alessio Guain, Anna Maracino non hanno appreso la notizia? Non sono a conoscenza degli ultimi sviluppi politici locali? Possibile che l’opposizione tutta non colga l’occasione per un confronto immediato su un programma che un Consigliere Comunale di Maggioranza definisce disatteso o quasi fermo?

Rimaniamo in parcheggio in attesa di chiarimenti, comunicati stampa, dichiarazioni, o magari una richiesta di Consiglio Comunale che pare fino ad oggi nessuno abbia depositato, augurandoci che forse, sia ancora in fase di elaborazione e stesura.

Giorgio Buccolini – Movimento I❤️Anzio®…