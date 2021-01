“Nel ringraziarvi per aver contribuito, con la Vostra disponibilità, a definire gli aspetti del progetto che anche quest’anno vedrà i nostri giovani protagonisti del 77° dello Sbarco di Anzio, vi comunichiamo che il filo conduttore per la definizione dell’elaborato artistico-tecnologico degli studenti è basato su quattro aspetti: memoria – importanza di riscoprire, custodire e trasferire i valori – giovani – pace. La traccia è la seguente – 77° dello Sbarco Alleato: i valori della memoria, custoditi e trasmessi ai giovani per un futuro di Pace -, ma, naturalmente, si potrà spaziare secondo le ispirazioni dei ragazzi, con l’utilizzo di immagini, musiche e riferimenti del periodo storico, con il denominatore comune della costruzione della PACE”.

Lo hanno scritto l’Assessore alle politiche culturali e della scuola del Comune di Anzio, Gabriella Di Fraia e l’Assessore alle attività produttive, turismo e spettacolo, Valentina Salsedo, nella nota congiunta, inviata alle scuole superiori di Anzio e Nettuno, al termine della riunione streaming con i referenti dei singoli Plessi, in occasione dell’avvio del progetto per onorare i Caduti, nell’ambito delle Celebrazioni per il 77° Anniversario dello Sbarco di Anzio, organizzate dall’Ente in totale sicurezza e nel pieno rispetto della normativa anticovid.

“L’elaborato, della durata di circa 2 minuti, – scrivono gli Assessori Di Fraia e Salsedo – sarà proiettato sul grande ledwall in Piazza Pia e diffuso in filodiffusione per le vie del centro, girerà sui vari social e sarà condiviso con i Veterani e le loro famiglie (USA, Regno Unito, Irlanda del Nord e Germania). Il video dovrà contenere, per essere meglio identificato, l’indicazione dell’Istituto e l’indirizzo degli studi”.

Gli Istituti Superiori trasmetteranno gli elaborati, tramite we transfer, entro venerdì 15 gennaio 2021, alle ore 12,00.