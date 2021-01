Bando per volontari del servizio civile, la domanda entro l’8 febbraio

La Pro Loco “Città di Anzio” comunica che è stato pubblicato il Bando Volontari

Servizio Civile Nazionale per l’anno 2021-2022.

Gli aspiranti volontari dovranno produrre domanda di partecipazione, indirizzata direttamente all’ente titolare del progetto prescelto, esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma DOL occorre che il candidato sia riconosciuto dal sistema.

I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero possono accedervi esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale: www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le informazioni su cosa è SPID, quali servizi offre e come si richiede.

Nella sezione “Selezione volontari” del sito www.serviziocivile.gov.it ci sono tutte le informazioni e la possibilità di leggere e scaricare il bando.

Anche quest’anno, per facilitare la partecipazione dei giovani e, più in generale, per avvicinarli al mondo del servizio civile, è disponibile il sito dedicato www.scelgoilserviziocivile.gov.it che, grazie al linguaggio più semplice, diretto proprio ai ragazzi, potrà meglio orientarli tra le tante informazioni e aiutarli a compiere la scelta migliore.

Di seguito troverete le schede elementi essenziali dei progetti interessati, per la sede della Pro Loco “Città di Anzio”, associati al programma presentato da Unpli SCU:

– LAZIO LE ANTICHE VIE DEI ROMANI

– LAZIO I LUOGHI DELLA CULTURA TRA ARTE, STORIA E ARCHEOLOGIA

SCADENZA DELLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente nella modalità on line sopra descritta, entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 8 febbraio 2021. Oltre tale termine il sistema non consentirà la presentazione delle domande. Le domande trasmesse con modalità diverse non saranno prese in considerazione.

Per informazioni

PRO LOCO “CITTA’ DI ANZIO”

Via Mimma Pollastrini 5, Anzio

Tel. 06 9831586 Il Consiglio Direttivo