Anzio. Quattro querce da sughero abbattute per far posto ad un fast food

Le foto che pubblichiamo sono state scattate da un cittadino indignato che ci ha segnalato l’abbattimento di quattro querce da sughero secolari, sul luogo in cui degli imprenditori locali hanno intenzione di aprire il fast food di una nota catena della ristorazione. Il fatto è avvenuto su un lotto di terreno di terreno all’incrocio tra la via Nettunense e via Casal Di Claudia, la strada che porta all’Ospedale. Quattro alberi di cui tre all’interno della proprietà e uno sul marciapiede pubblico di cui si vede ancora il troncone. Dietro segnalazione sul posto si sono recati i vigili della Polizia Locale di Anzio. Da informazioni raccolte sembra che la ditta che sta eseguendo il lavori abbia le autorizzazioni ad abbattere e ripiantumare nuovi alberi.