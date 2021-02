Anzio. Ragazzo accoltella la madre riducendola in fin di vita

Il fatto si è consumato questa mattina in un appartamento in via Ardeatina ad Anzio. Un ragazzo 21enne, ha avuto una discussione con la madre di 42 anni, all’improvviso sembra abbia impugnato un coltello da cucina, colpendo la donna con numerose coltellate, riducendola in fin di vita. Sul posto sono giunti subito gli uomini del Commissariato di Polizia. La donna è stata trasportata d’urgenza all’Ospedale Riuniti di Anzio e Nettuno e al momento è in codice rosso. Il ragazzo è stato arrestato e trattenuto in stato di fermo presso i locali del Commissariato. Sono in corso le indagini per capire i motivi che hanno portato il ragazzo a compiere il folle gesto.