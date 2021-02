Quella che vedete in foto è la situazione in cui versa l’area esterna della scuola di via Ambrosini, a fianco alla casa municipale. Tra lattine, bottiglie, erbacce e fogliame non è un bel vedere, calcolando quanti bambini e genitori quotidianamente frequentano la scuola e attraversano il cortile che conduce anche a Villa Sarsina.