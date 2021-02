Un gomitolo d’amore, nuovo progetto per i bisognosi dell’associazione OltreMente

L’associazione OltreMente, di Maria Teresa Barone, ha ideato il progetto “Un gomitolo d’amore” con l’obiettivo di aiutare i più bisognosi. “L’iniziativa – spiega la presidente Maria Teresa Barone – è nata da una conversazione con l’amica Emilia Silvestri e in collaborazione con l’assessore Maddalena Noce, assessorato Alle Politiche Sociali ed Assistenziali e Protezione Civile. Chi vuole può donare un gomitolo di lana o di cotone, oppure ferri per la lana o uncinetti. Ci saranno delle nonnine del RSA La Francescana di Anzio, che con le loro mani faranno dei quadrati che poi diventeranno coperte da donare, per i canili, per gli ospedali, e per i senzatetto, anche a chi ne avrà bisogno. Mi serve il vostro aiuto. Cerchiamo anche nonnine o nonnini, di Anzio e Nettuno che vogliono passare del tempo lavorando la lana o il cotone. Prima di consegnare le nostre coperte allestiremo una mostra. Il progetto si svilupperà in collaborazione con il Settimanale Il Granchio, e la trasmissione Pophot 2.0 di Klakrazy e zia Terry nell’emittente di Radio Omega Saund. Ci farebbe piacere che oltre a lasciare il gomitolo, possiate lasciarci i vostri messaggi e il vostro nome per ringraziarvi. Per informazioni sono a Vostra disposizione scrivendomi su facebook nella pagina di OltreMente, oppure sul cellulare 3474500836”.

Punti di raccolta: Infinity Caffè di Fucci Francesca Via G. Marconi 51 Anzio

L’Angolo DelCaffè di Esposito Gianna Via Della Cannuccia 3 Anzio

Parrucchiera Angela di Ottaviani Gloria Via Aldo Moro 10 Anzio

Bar La Pecora Nera di Gildo Armillei Via Traunreaut Nettuno.