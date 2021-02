Anzio, dal 14 febbraio ampliamento isola pedonale e navetta gratuita per il centro

Nuovi servizi Anzio: domenica 14 febbraio ampliamento dell’isola pedonale e navetta gratuita che, in totale sicurezza, collegherà il centro cittadino con l’area parcheggio La Piccola

“Nella giornata di domenica 14 febbraio, dalle ore 11.00 alle ore 18.00, nel rispetto delle normative anticovid, sarà attivo il servizio navetta gratuita, che collegherà l’area parcheggio La Piccola con il centro cittadino. Allo stesso tempo la Polizia Locale, in base all’esaurimento dei parcheggi, amplierà l’isola pedonale con la chiusura al traffico di Via Fanciulla d’Anzio, della Riviera Mallozzi e di Via Aldobrandini”.

Lo comunica l’Assessore alle attività produttive. spettacolo e turismo del Comune di Anzio, Valentina Salsedo, in riferimento ai nuovi servizi attivati, dall’Amministrazione De Angelis, in vista del fine settimana.

NAVETTA GRATUITA: PARCHEGGIO LA PICCOLA – ANZIO CENTRO.

ITINERARIO: Parcheggio La Piccola – V.le Severiano – Via Fanciulla d’ Anzio – Via del Faro – P.zza della Pace – Via G. Matteotti – Via Paolini – Stazione di Anzio – Parcheggio La Piccola.

ORARIO: dalle ore 11,00 alle ore 18,00 – con partenza ogni 20 minuti.