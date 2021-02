Nettuno. L’opposizione: La raccolta differenziata va controllata non ridimensionata

Qualche giorno fa abbiamo segnalato con forza l’illogicità della riduzione dei passaggi per ritirare la differenziata. Oggi facciamo presente la situazione attuale. Le foto che mostriamo si riferiscono a via della Seccia, ma purtroppo la situazione non è diversa in molte altre parti di Nettuno. La raccolta non passa da giorni e cosa accadrà quando il servizio verrà ulteriormente ridotto? Ancora una volta chiediamo un ripensamento sul nuovo calendario della raccolta ed un rafforzamento del controllo del servizio. Facciamo un ulteriore appello a questa disinvolta amministrazione comunale che pensa molto agli strapuntini da assegnare al suo interno ma che non si occupa per nulla della nostra città.

Roberto Alicandri

Marco Federici

Waldemaro Marchiafava

Antonio Taurelli

Enrica Vaccari