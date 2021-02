Guasto all’impianto termico: 18 e 19 febbraio chiuso il plesso Falcone

A causa di un serio guasto all’impianto termico del Plesso Falcone, che a quanto riferito dall’ufficio comunale preposto non è stato possibile riparare nell’immediato, insieme al Sindaco, abbiamo deciso di chiudere il Plesso, nei giorni di domani e dopodomani, a tutela della salute della popolazione scolastica, già in costante allarme a causa dell’emergenza sanitaria. Sono molto rammaricata per i nostri ragazzi, ma siamo nei giorni più freddi dell’anno. Ho personalmente avvertito il Dirigente Scolastico, che ringrazio per la sua positiva collaborazione. Ci scusiamo con tutte le famiglie, l’efficacia e l’efficienza devono essere i parametri prevalenti in questa tipologia di pubblici servizi essenziali. È questo il principale indirizzo che abbiamo dato agli uffici, nel corso della riunione di oggi”.

Lo ha affermato l’Assessore alle Politiche della Scuola, Laura Nolfi, in riferimento all’Ordinanza del Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, che, nei giorni 18 e 19 febbraio, ha disposto la chiusura del Plesso Scolastico Giovanni Falcone.