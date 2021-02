Anzio, grandi pulizie e prato sintetico nel cortile di via Ambrosini

Dopo le segnalazioni dei giorni scorsi relative alla sporcizia nel cortile della scuola di via Ambrosini, sono state effettuate le grandi pulizie nel viale dell’istituto comprensivo, adiacente a Villa Sarsina, che è tornato in poche ore ad essere ripulito dalle erbacce e dai rifiuti. Non senza una certa delusione, da parte di alcuni genitori, per la decisione di posare a terra e a ridosso degli alberi l’erba sintetica, al posto magari di giochi o essenze floreali. Altro aspetto su cui andrebbe posta attenzione è il rispetto della raccolta differenziata. Nel cestino che si trova all’ingresso di Villa Sarsina plastica, carta e indifferenziato convergono in un unico contenitore, non essendoci al suo interno le buste che consentono di differenziare.