Dalla Regione Lazio 10 milioni di euro a fondo perduto per le partite iva

È stata approvata la misura “Contributo Partite Iva” con uno stanziamento 10 milioni di euro da parte della Regione Lazio. È stato previsto un contributo a fondo perduto destinato a ciascun lavoratore autonomo titolare di partiva IVA nella misura forfettaria di euro 600,00.

Possono accedere al contributo i lavoratori autonomi titolari di partita IVA con reddito imponibile fino a 26.000,00 euro, in considerazione della particolare vulnerabilità rispetto alla crisi economica conseguente alla pandemia, appartenenti alle seguenti categorie. Tra parentesi alcuni esempi specifici riguardanti il nostro territorio.

– Alloggio

(Alberghi, affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence, aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte)

– Attività dei servizi di ristorazione

(Ristorazione con somministrazione, ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto, gelaterie e pasticcerie, ristorazione ambulante, catering per eventi, bar e altri esercizi simili senza cucina)

– Attività editoriali

(Edizione di libri, edizione di riviste e periodici)

– Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore

(Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, Attività di proiezione cinematografica)

– Attività di programmazione e trasmissione

(Trasmissioni radiofoniche, Programmazione e trasmissioni televisive)

– Pubblicità e ricerca di mercato

(Ideazione di campagne pubblicitarie, conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari, ricerche di mercato e sondaggi di opinione, attività fotografiche, attività di fotoreporter, attività di riprese aeree nel campo della fotografia, laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa)

– Attività di noleggio e leasing operativo

(Noleggio di autovetture ed autoveicoli, noleggio di autocarri e di altri veicoli pesanti, noleggio di biciclette, noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto, noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative, noleggio di videocassette, Cd, Dvd e dischi contenenti audiovisivi o videogame)

– Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse

(Attività delle agenzie di viaggio, attività delle guide e degli accompagnatori turistici)

– Istruzione

(Corsi sportivi e ricreativi, Corsi di danza, altra formazione culturale)

– Attività creative, artistiche e di intrattenimento

(Attività nel campo della recitazione, altre rappresentazioni artistiche, noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli, attività dei giornalisti indipendenti, gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche)

– Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali

-Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento

(Gestione di stadi, gestione di piscine, gestione di impianti sportivi polivalenti, attività di club sportivi, gestione di palestre, festione di stabilimenti balneari, sale giochi e biliardi)

– Altre attività di servizi per la persona

(Altre lavanderie, tintorie, servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere, servizi degli istituti di bellezza, servizi di manicure e pedicure, servizi di centri per il benessere fisico, attività di sgombero di cantine, solai e garage, attività di tatuaggio e piercing, servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i veterinari), organizzazione di feste e cerimonie)

Roberto Alicandri