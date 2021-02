Assetto del territorio e rigenerazione urbana, nuovo incarico per Lorenza Alessandrini

“Nuovo Incarico, nuovo impegno da affrontare e nuove responsabilità, in materia Urbanistica nella Città di Nettuno. Emozione tanta, “delegata a progetto” dal Sindaco Alessandro Coppola in materia Urbanistica sui temi “ASSETTO DEL TERRITORIO E RIGENERAZIONE URBANA”, ringrazio quindi il Sindaco per questo importante incarico, il Partito Lega che mi supporta in questa nuova esperienza con l’onorevole Claudio Durigon Coordinatore Regionale e dall’altro ieri, Sottosegretario al Ministero Economia e Finanza “colgo l’occasione per fargli gli auguri da parte di tutto il gruppo Lega di Nettuno per il nuovo incarico affidatogli”, il Coordinatore Provincia Roma Sud della Lega Tony Bruognolo, il coordinatore cittadino Luca Zomparelli, e l’amico fraterno Marco Roda, tutti gli attivisti Lega Nettuno, e ringrazio tutta la maggioranza del Comune di Nettuno.

Provo un grande senso di responsabilità per un tema così importante e delicato.

Che non si pensi all’Urbanistica come la cementificazione di una città come tanti pensano o vogliono far pensare;

l’ASSETTO DEL TERRITORIO ha lo scopo di dare un senso e regolare l’utilizzo del territorio anche in base all’aumento demografico che avviene negli anni ed organizza e disciplina le attività umane svolte sul territorio stesso, e per far questo si deve tener conto degli aspetti geologici, ingegneristici, architettonici e produttivi.

Lo scopo è quello di organizzare e pianificare le attività umane e il territorio su cui esse sono svolte in modo compatibile, per dar vita ad uno sviluppo territoriale produttivo, economicamente sostenibile, e sicuro.

Con RIGENERAZIONE URBANA invece si intende un programma di riqualificazione del territorio come rimedio al degrado urbano.

Adesso subito a lavoro, lavoro che so già sarà molto difficile, visto anche il momento che stiamo vivendo, e soprattutto le ristrettezze economiche dell’Ente, ma la volontà è quella di ridare un po’ di colore rinnovamento urbano eco sostenibile, in questa città dove l’urbanistica è ferma ormai da troppo tempo, ci siamo trovati in questo primo anno e mezzo ad affrontare subito problematiche difficili e un problema di caratura mondiale che si poteva solo leggere in un libro di Ray Brandbury, e nonostante questo ce la metteremo tutta.

Quindi adesso pancia a terra e subito a lavoro con il Sindaco Coppola”.

Lo dichiara in una nota Lorenza Alessandrini,Lega Nettuno.