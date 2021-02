Lazio. Vaccino covid, al via prenotazioni over 70: le date

Via nel Lazio alle prenotazioni per il vaccino covid riservato agli over 70. “Da giovedì 4 marzo partiranno le prenotazioni per i soggetti estremamente vulnerabili (individuati dal piano vaccini del Ministero della Salute) che ancora non sono stati programmati dalle strutture dove sono in cura. Per la prenotazione sarà necessario il codice esenzione per patologia e la tessera sanitaria. Per quanto riguarda gli over 70 le prenotazioni partiranno venerdì 5 marzo per le classi d’età 79 e 78 anni (nati nel 1942 e 1943). Per la prenotazione sarà necessaria la sola tessera sanitaria”, rende noto la regione. Le prenotazioni si effettuano sulla piattaforma https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/welcome