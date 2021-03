Tamponi solidali, a Nettuno oltre 5000 test rapidi gratuiti

E’ stata approvata questa mattina la delibera di Giunta relativa al progetto “Tamponi Solidali” che prevede l’esecuzione di 5600 test rapidi gratuiti alla cittadinanza, in particolare alle fasce meno agiate e maggiormente esposte alla diffusione del Coronavirus.

I tamponi verranno effettuati dalle Volontarie Infermiere della Croce Rossa Italiana Anzio – Nettuno, con la collaborazione volontaria dell’U.N.I.T.A.L.S.I. – Sottosezione di Albano e della Protezione Civile presso i locali dell’ANDOS Onlus Nazionale in Via Lucania 4 a Nettuno.

L’esito del tampone verrà comunicato all’utente e, in caso di positività, verrà trasmesso ai Medici di Base per i provvedimenti consequenziali.

“Ringrazio tutti i componenti dell’Unità di Crisi del Comune di Nettuno, con particolare riguardo al Professor Waldemaro Marchiafava – dichiara il Sindaco Alessandro Coppola – per il grande lavoro messo in campo per organizzare questo progetto che consentirà al 10% della popolazione di effettuare gratuitamente il test rapido per l’individuazione del Coronavirus. Un ringraziamento particolare va all’Andos che metterà a disposizione la location dove verranno eseguiti i tamponi, alle sorelle infermiere della Croce Rossa Italiana che eseguiranno i test e ai volontari dell’Unitalsi, dell’Associazione Nettuno ODV di Protezione Civile, del Nucleo Associazione Nazionale Carabinieri Protezione Civile Anzio Nettuno e della Società Nazionale di Salvamento Sezione Anzio-Nettuno per la loro preziosa collaborazione a questo importante progetto del Comune di Nettuno”.

I cittadini che intendono aderire a questa iniziativa possono di prenotarsi con le seguenti modalità:

– Inviando richiesta alla seguente mail: tamponi.solidali@comune.nettuno.roma.it

(indicando nome, cognome, data di nascita e nominativo del medico di famiglia);

– Chiamando il numero del Comune 0698889239

Alle persone che si prenoteranno, verrà comunicato telefonicamente o via email il giorno, l’orario e il luogo per l’esecuzione dei tamponi.