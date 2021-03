Capolei: “Parere favorevole della Giunta sui ‘Pianetti’ di Nettuno, risultato atteso da anni”

“La Giunta regionale del Lazio ha inviato questa mattina il parere positivo del Comitato Tecnico Regionale riguardo i “Pianetti” di Nettuno, i piani di recupero di nuclei abusivi ai sensi della Legge regionale 28/80”, lo comunica in una nota il consigliere regionale Fabio Capolei. “Si sblocca dunque l’iter burocratico per la realizzazione di un atto atteso da anni – sottolinea – Ringrazio per la collaborazione la Giunta regionale, l’assessore alle politiche abitative e all’Urbanistica Massimiliano Valeriani, e la Consigliera regionale Eleonora Mattia. Auguriamo ora buon lavoro al sindaco di Nettuno Alessandro Coppola, al nuovo delegato all’Urbanistica del Comune di Nettuno Antonello Mazza, al presidente della commissione Urbanistica di Nettuno Ivano Di Pietro, e a tutti gli uffici competenti”.

“Adesso facciamo ripartire il settore dell’edilizia che rappresenta il vero motore dell’economia”, conclude Capolei.