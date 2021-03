Girato alla Campana “(Gaia) Abbasalìa-Storie dal vento e dal mare”, il video degli artisti Maurizio Puxeddu e Silvia Layla

E’ girato alla Pineta della Campana il video tratto dallo spettacolo di Musica, Danza e territorio “Abbasalìa – Storie dal vento e dal mare”, denominato GAIA.

Maurizio Puxeddu, musicista e compositore residente ad Anzio (RM), Silvia Layla, danzatrice e coreografa, hanno girato GAIA, un brano tratto dallo spettacolo.



Cosa ci comunicano questi due artisti? “Non è possibile ancora fare concerti dal vivo col pubblico, ci è impedito comunicare attraverso le nostre arti, il nostro sentire con musica e danza, perciò non possiamo esprimere completamente il potenziale di “Abbasalía – Storie dal vento e dal mare”, se non attraverso lo STREAMING o il VIDEO, per adesso.“