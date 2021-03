Roma. Partita da Anzio, coppia fermata dai Carabinieri per un controllo: nell’auto nascondevano kit per lo scasso

Coppia fermata a Roma per un controllo: nell’auto nascondevano kit per lo scasso

I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro hanno per questo motivo denunciato a piede libero una coppia, per “possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli”.“

I due, un 49enne albanese e una 32enne italiana di Anzio, in via delle Terme di Caracalla, sono stati notati aggirarsi con fare sospetto dai militari.Fermati per un controllo più approfondito, la coppia, in evidente stato di agitazione, non ha dato una motivazione valida della loro presenza quindi i militari hanno esteso gli accertamenti anche all’interno dell’auto, dove hanno rinvenuto un grosso borsone contenente numerosi arnesi da scasso quali, chiavi inglesi, pinze, tenaglie e giraviti, nonché un dispositivo elettronico per la diagnosi delle centraline veicoli. I Carabinieri hanno posto sotto sequestro tutto il materiale rinvenuto nel mezzo e denunciato a piede libero la coppia.