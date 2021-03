Dalla Regione Lazio importanti novità nel settore dei tatuaggi e dei piercing

È stata pubblicata ieri nel bollettino ufficiale della Regione Lazio la legge che regola le attività di tatuaggio e piercing. Oltre alla necessaria regolamentazione del settore che prevede degli obbligatori percorsi formativi e tutta una serie di prescrizioni sanitarie da rispettare c’è anche una importante novità, infatti al fine di sostenere le donne che hanno avuto la necessità di sottoporsi ad interventi di asportazione e ricostruzione dell’areola mammaria, la Regione ha previsto dei contributi per la realizzazione di tatuaggi in tale area del corpo con la finalità di alleviare il disagio psicologico post chirurgico. Sono stati stanziati a tal fine 180mila euro per ciascuna annualità del triennio 2021-2023. Personalmente ritengo questa legge un passo avanti che porta la nostra regione al passo coi tempi in questo settore.

Roberto Alicandri